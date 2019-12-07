07 Aralık 2019 Cumartesi 21:29:55 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 21:57:24
Başkan Erdoğan'a sürpriz video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel hazırlanan video izletildi.
İşte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan için özel hazırlanan sürpriz video
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