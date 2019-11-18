18 Kasım 2019 Pazartesi 07:11:25 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 07:15:54
Başkan Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü
Başkan Erdoğan, vefat eden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziyede bulundu.
İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT