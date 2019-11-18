Başkan Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

DHA