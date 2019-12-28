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28 Aralık 2019 Cumartesi 20:01:44 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:07:48

Başkan Erdoğan: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

AA

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