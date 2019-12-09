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09 Aralık 2019 Pazartesi 21:58:40 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 22:01:24

Başkan Erdoğan: Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki "Cumhurbaşkanı Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtlıyor.

Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili Erdoğan, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı." dedi.

Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Libya'yla mutabakat muhtırasından İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz ile ilgili Erdoğan, "Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

"BU YAPILANLAR ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNA UYGUNDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Libya olarak karşılıklı yeni bir anlaşma ile belirlediğimiz bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz, herhangi bir sıkıntı yok." diyerek şöyle konuştu:

"Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Dolayısıyla bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur."

Erdoğan, "Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir." ifadelerini kullanarak, "Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz'de çevreleme, yalnızlaştırma girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ TEL ABYAD RESULAYN ARASINDA 1 MİLYON İNSAN YERLEŞTİRMEK"

Erdoğan, "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu." ifadelerini kullandı.

AA

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