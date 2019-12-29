Başıboş dehşeti

İstanbul Sultangazi'de bir alışveriş merkezi önünde dolaşan başıboş köpekler, 20 yaşındaki Arzu Kılınç'a saldırarak ayağından ısırdı. Köpeklerin arasında kalan Kılınç'ın yardımına, yoldan geçen bir aile ve Burak Yıldız isimli genç koştu. Kılınç, kendisine yardım edenlerin uğraşları sonucu köpeklerin arasından çıkarılarak kurtarıldı. Sağ ayağından ısırılan Kılınç, hastaneye götürüldü. Yaşadığı korkunç anlarını anlatan Arzu Kılınç, “Köpekleri gördüm, korktum. Çünkü kimse yok, karanlık. Köşeden gittim ama köpekler bana bir anda saldırdı, kaçamadım. Neyse ki, bir aile ve bir genç gelip beni kurtardı. Hastaneye götürdüler. O insanlar karşıma çıkmasaydı belki o 5-6 köpek beni parçalayacaktı” dedi. Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin genç kıza saldıran köpekleri ve çevredeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü açıklandı.