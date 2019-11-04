Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

  • Bist 100
    100225
  • Dolar
    5,6921
  • Euro
    6,3535
  • Altın
    276,5510
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...' Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...'
ABD Suriye'de fena yakalandı! ABD Suriye'de fena yakalandı!
Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti
ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi
Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı
Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler? Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler?
TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi
ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı
Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor
Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Kudüs'ün mescitleri kitap oldu Kudüs'ün mescitleri kitap oldu
Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak
Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek
Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak
Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor
Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı
Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada
Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl? Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl?
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:24:13 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:02:05

Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

Başakşehir’de örümcek adam’a özenen hırsızların birbirlerinin omzuna basarak duvardan binaya girmesi, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların başka bir iş yerinden alkollü içki çaldıkları anlar ise iş yerindeki kameralarca kaydedilirken, 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, geçtiğimiz Ekim ayında Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişilik hırsızlık şebekesi, 13 Ekim Perşembe gecesi geldikleri bir iş yerin önünde önce keşif yaptı. Ardından zanlılar hırsızlık yapacakları iş yerine birbirlerinin omzuna binerek içeri girerken, zanlılardan ikisi dışarıda gözcülük yaptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından zanlılar kayıplara karıştı.

Şüphelilerin başka bir tarihte farklı bir iş yerinden de hırsızlık gerçekleştirdikleri kaydedilirken, ihbar üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Hırsızlık yapan şüphelilerden Tahir G.(18), Cumali B.(28) ve Sedat C. (25) isimli 3 kişi 18 Ekim'de sabaha karşı olaylarda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 3 şişe içki, 6 paket sigara ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 555 TL para ele geçirildi.
 

Yakalanan 3 şüphelinin, Başakşehir'de meydana gelen 2 ev ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 3 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 19 Ekim günü adliyeye sevk oldu. Şüphelilerden Sedat C. serbest bırakılmış, Tahir G. ve Cumali B. isimli şahıslar hakkında ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Öte yandan, ‘örümcek adam'a özenen zanlıların birbirlerinin omzuna binerek duvardan binaya girdikleri anlar ve bir iş yerinden alkollü içki çaldıkları olay güvenlik kameralarına yansıdı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ