17 Ekim 2019 Perşembe 10:23:21 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:24:09
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı
Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de işçi servisinin duvara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaza saat 08.15'te meydana geldi. İşçi servisi henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaralı halde bekleyen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT