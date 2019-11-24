Başakları aşk bekliyor

Dr. Astorolog Şenay Devi

Venüs ve Ketu geçişi ülkemiz açısından şubat ayı sonuna kadar manevi uyanışı harekete geçirirken, ekonomik konularda zorlu enerjileri, geri ödemelerle ilgili zorlukları da etkili kılacak. Hafta boyunca depresif tavırlar, melankoli, kaygı ve yanlış düşüncelerden uzaklaşıp iradeyi güçlendirmek için çabalamalıyız. En ufak bir aksama ya da zorlukta pes etmeden, psikolojik olarak da güçlü olmak adına mücadele etmelliyiz. Her birimiz için hayatımızın, önümüzdeki 7 yıl boyunca önem kazanacak olan küçük devrimler ve zihniyet değişikliklerinden geçeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız şimdi. Venüs enerjisi ilişkilerimizde, duygusal bir bakış açısıyla hatalarımızla yüzleşmemize katkıda bulunuyor. Önyargılardan uzaklaşmalı, bakmaya değil görmeye gönüllü olmalıyız. Yıkmak değil, yapmak, papılanmak olmalı amaçlarımız.

KOÇ

Haftanın ilk günleri yeni bir iş, anlaşmalar, ortak projeler için hızlı hareket etmeli, tereddütlerle zaman kaybetmemelisiniz. Genel olarak sağlık sorunu yaşayan Koçlar tıbbi müdahaleler ve tedaviler olumlu sonuçlar verir ve bu anlamda sorunlarınızı arkanızda bırakabilirsiniz. Arkadaşlardan gelecek kıskançlıklara karşı dikkatli olmalısınız.Evli Koçlar aileye yeni biri katılabilir, bu doğacak bir bebek olabileceği gibi yakınlarınızdan birinin söz, nişan ya da düğünü de olabilir. Eşinizle ilişkilerinizi iyileştirebilir, evliliğinizde yeni bir sayfayı aşkla açabilirsiniz.

BOĞA

Gökyüzü aylardır geçtiğiniz maddi manevi dar boğazdan feraha çıkacağınız bir haftayı müjdeliyor. İş ve özel yaşamınızda çarpıcı gelişmeler yaşayacak, size karşı düşmanca davranışlar içinde olan kişilerin mağlubiyetlerine tanıklık edeceksiniz. Karlı yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli hareket ederseniz, kazançlı çıkacaksınız. Yeni bir işinizi devreye sokabilir, iş arıyorsanız bulabilirsiniz. Özel yaşamınızda da evli Boğalar, Eşinizin ailesi ile sorunlar yaşayabilir eşinizin adil olmayan yaklaşımlarından dolayı ilişkiyi bitirmeyi düşünebilirsiniz sizlere önerim sakin olun ve hiçbir yanlışın doğruyu mağlup edemeyeceğinin bilinci ile hareket edin.

İKİZLER

Bu hafta hukuksal ve finansal konularda deneyim sahibi kişilerin uyarılarını dikkate almalı, iş birlikleri çözüm odaklı hareket etmelisiniz. Evli ve eşi ile sürekli sorunlar yaşayan İkizler uzlaşmacı olmayı başardığınız anda ilişkinizin seyri değişebilir olumlu yönde. Bu hafta aracınızın arızalanması ve beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destek görecek, maddi manevi sahip olduğunuz özel şeyleri daha iyi sahipleneceksiniz. Hafta sonuna doğru geçmişle alakalı işinizle ilgili bir anlaşmazlığı çözüme kavuşturabilir finansal olarak istikrarı yeniden yakalayabilirsiniz. Hava değişimi ve iltihaba bağlı sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ

İş hayatınızda, birlikte çalıştığınız kişiler ya da iş ortakları arasında ego yüzünden ciddi sorunlar yaşanabilir, baskılar ve iş yükünden kaynaklı sorunları taşımakta zorlanabilirsiniz. Bekar Yengeçler hızlı başlayan hızla biten ilişkiler kurabilirsiniz. Özel hayatınız başta olmak üzere ortak ilişkiler açısından önemli zamanlar bu konularda köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Sürprizlere gebe bir haftadasınız. Evli ya da ilişkisini sorunsuz yürüten Yengeçler için ise duyguları yoğunlaştıran tutkunun heyecanın yoğun ve güçlü olacağı enerjiler söz konusu ilişkinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

ASLAN

Bu hafta iş hayatınızda haksızlıklarla karşılaşabilir ve haksızlıkların getirdiği uyanış ile yeni başlangıçların olacağı enerjilerle karşı karşıyasınız. Doğru hamleler yaparak kendinize daha iyi bir iş bulabilir, finansal gelirlerinizde artışla rahat bir nefes alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise evli, bekar ve ilişkisi devam eden Aslanlar için güzel etkiler söz konusu. Bu hafta Aslan burçları için doğurganlık artıyor, çocuk sahibi olmak için tedavi görenler bu arzularına kavuşabilirler. Çocuk sahibi anne babalar onlarla mutlu olup, gurur duyacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca bağışıklık sisteminiz ile ilgili sorunlar yaşamamak için doğal beslenmeye ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Yarım kalan işlerinizi tamamlamanız gereken bir haftadasınız. Planlarınız, stratejileriniz, başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Yeni fırsatlar için elinizdeki işleri tamamlamanız gerekli, aksi takdirde biri bitmeden diğerine yönelerek hareket etmek görevlerinizi tamamlayamamanızdan kaynaklanan finansal kesintilere neden olabilir. Özel yaşamınızda da kıskanç insanlardan kaynaklanan sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinizde güven duygusunun her şeyden önemli olduğunu anlayacağınız bir dizi sınavdan geçebilirsiniz. Bekar Başaklar kalıcı bir beraberliğe adım atabileceğiniz enerjiler hafta boyunca aşk hayatınızda etkili olacaktır.

TERAZİ

Böbrek, bel ve boyun bölgenizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilaç kullanımına bağlı sorunlar yaşamak istemiyorsanız fazlasıyla dikkatli olmalısınız. Hafta boyunca finansal konularda ortaklıklar ve bilmediğiniz konulara yönelimden uzak kalmalısınız. Yatırım planlarınızı uygulama noktasında acele kararlar almamalısınız. İş ve özel yaşamınızda hırsınızın kurbanı olabilirsiniz. Mantıkla hareket etmeli ve sizi uyaran dostlarınızın söylediklerini dikkate alarak hareket etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise davranış ve seçimlerinizi kalbinizle yapıp, bencilliklerden uzak durarak kararlar alın.

AKREP

Anlaşmazlıklar sizleri yorabilir ayrıca bu hafta aile büyüklerinizin ya da onlardan kalma mülkiyetlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca ortaklıkları olanlar sorumluluklarını yerine getirmeyen ortaklardan kaynaklı sorunlar ile uğraşabilirler. Hafta boyunca mümkünse, borç almaktan ve vermekten kaçının. Güçlü bir irade ortaya koymanız gereken bir haftadasınız. Bunu yaptığınız da başarı kesinlikle sizin için gelecektir. Özel yaşamınızda ise başkalarının Dolduruşuna gelebilir kendi söylediklerinizin esiri olarak zor durumda kalabilir ilişkinizde beklemediğiniz bitişler yaşayabilirsiniz.

YAY

Size zarar vermek için fırsat kollayan kişilerin aradığı zaman olabilir. Dikkatli davranın ve fark ettiğiniz her türlü duruma müdahale ederek, başarılı olmalarına olanak tanımayın. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde tuzaklara düşebilir ve bunun yansıması maddi manevi kayıplar yaşayabilirsiniz. Özellikle medya ve benzeri alanlarda çalışanlar için çok güçlü ve şanslı enerjiler söz konusu, hırsla hareket etmediğiniz takdirde. Aşk hayatınızda ise yeni bir ilişki hayaliniz varsa bu hafta gerçekleşebilir. Evli ve ilişkisi devam edenler içinse huzurlu ve aşkın yüceldiği enerjiler söz konusu. Bu hafta akılcı ve sakin bir tutumla hareket ettiğiniz takdirde, adım adım ilerleyerek başarınızı taçlandırabilirsiniz.

OĞLAK

İş hayatınızda sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Risklerden uzak durmalı, doğru kararlar aldığınızdan emin olmalısınız. Bazı önemli kararlar alırken sezgilerinizi dikkate almaya gösterin. Yaşadıklarınızın karşılaştıklarınızın üzerinde fazlası ile durulması, düşünme ve yansımasının önem kazandığı bir haftadasınız. Hafta ortasından itibaren finansal olarak gerçekleştirmeye oldukça yaklaşacak ve yüzünüzü güldüren gelişmeler ile rahat bir nefes alacaksınız. İş değişikliğinden kaçınmalı, var olan şartlarınızı korumalısınız. Özel yaşamınızda ise kalbinizden geçenleri sözlerinize yansıttığınız anda korkularınızın boşa olduğunu anlayacağınız keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA

Başarılı girişimleriniz ve işinizde sağladığınız büyüme pek çok kişinin kıskançlığına maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi düşüncelerinizi yenilemeli ve özünüze sadık kalarak zamanın getirilerini de akıllıca değerlendirmelisiniz. Finansal konularda harcamalarınızı ay boyunca kontrol altında tutmalı vaatlere göre değil gerçeklere göre planlamalarda bulunup elinizde kini değerlendirmeyi seçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise arkadaşlarınızın etkisi altında kalmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi ilerleyecektir. Bekar Kovalar ilgi duyduğunuz kişiyle kalıcı bir beraberliğin temel taşlarını oturtabilirsiniz.

BALIK

Kardeşleriniz ya da akrabalarınız siz ve eşiniz arasındaki farklılıklar olduğu söylemleri ile kafanızı karıştırmak ilişkinizi bozmak isteyebilirler çok dikkatli davranın. Bu gibi olayların başlamasına dahi fırsat vermeyin. Ortaklıkları olan Balık burçları için bu hafta sıkıntılı gelişmeler ortaktan kaynaklanabilir mali hesaplarınızı kontrol etmeli bilginiz dışında her hangi bir iş yapılıp yapılmadığını denetlemelisiniz. İlişkileri devam edenler, hafta sonunda evlenme teklifi alabilirsiniz. Gizli olan şeylere olan ilginiz, psikolojinizi bozacak, korkuya kapılmanıza ve bu anlamda rahatsızlıklara neden olabilir.