Başaklar şaşırtacak

Astrolog Aşkın Şengün

Haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz, özellikle pazartesi akşama kadar Kova burcunda olan Ay, bize duygusal açıdan özgürleştirici ve bağımsız davranma durumlarını getirebilir. Bir anlamda bizi sıkan, boğan ne varsa ondan kurtulmak ve özgürleşme isteğini anlatabilir. Pazartesi akşamından perşembe gününe kadar ise, Ay Balık burcunda olacağı süre içersinde, özellikle duygusal ve fedakarlık içinde olacağımız için, bu süreçte daha verici davranabiliriz. Duygusal anlamda kırılgan olacağımızdan dolayı alıngan davranmak pek de hoş karşılanmayabilir. O nedenle hayata dair olan gerçekleri kabul etmemiz zor olabilir. Böyle zamanlarda ilham ve sezgiler açısından yaratıcılığımızı kullanmak iyi bir seçimdir. Perşembe ile cumartesi günleri arası ise Ay Koç burcunda olacağı süreçte daha atılgan ve gözü pek davranmak gerekebilir. Duyguların olmadığı bu süreçte kendimizi ortaya koymak ve çıkarmak açısından iyi etkiler altında olabiliriz. Ancak ilişkilerde çatışma da kaçınılmaz olabilir. Daha sakin davranmak zorunda olabiliriz. Cumartesi günü öğleden sonra Ay Boğa burcunda olacağı süreçte, daha sakin ve bedensel zevklere önem vereceğimiz bir enerji ortaya çıkmakta, duygusal açıdan güven de olma ihtiyacı içinde olabiliriz. İlişkilerimiz de daha güven içinde olmak ve sabırlı davranma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Uranüs etkisiyle bu yönden isyankar davranışlar içinde de olabiliriz, o nedenle daha sakin davranmak lehimize olacaktır. İletişim gezegeni Merkür 29 Aralık'ta Oğlak burcuna girmesiyle birlikte düşünce kalıplarımız ve iletişim tarzlarımız daha mantıklı, düzenli, ve organize hale gelecektir.

KOVA

SİZLERİ aşağıya çeken herşeyden uzak durmakta fayda var. Kimsenin sorununu ya da sıkıntısını dinlemeyin. Kendinizi meditasyon ve spor yürüyüş gibi sosyal faaliyetler ile dengede tutmaya çalışın. Bu hafta başında çok dalgalı bir kişilik sergilemek zorunda olabilirsiniz, ne yapacağınız belli olmayabilir. Ruh bahçenizdeki karma enerjiler dünyevi alanda sizleri zorlayabilir. Pazartesi ile çarşamba arası ise parasal ve maddi konularda şanslı bir dönem olabilir, elinize para geçebilir. Perşembe ile cumartesi arası ise yakın çevre kardeşler alanında oldukça agresif ve baskın davranışlar içinde olabilirsiniz. Bu durum yakın çevrenizde sorunlara neden olabilir.

TERAZİ

EV ve aile hayatında daha yapıcı ve somut fikirleri hayata geçirmek mümkün olabilir. Uzun zamandır bu alanda sorumluluklar artmış olduğundan dolayı, ev ve aile hayatına dair alanda yeni fikir ve düşüncelere ihtiyaç olmuş olabilir. İşte bu dönemde bu daha sağlamcı bir şekilde yeni düzen kurmak için iyi bir dönem olarak görülmelidir. Bu hafta başında, özellikle aşk hayatında daha özgür ve bireysel davranma isteği göze çarpabilir. Pazartesi ile çarşamba arası ise çalışma hayatında ve gündelik hayatta duygusal tatmin ön planda olabilir, duygularınızı ortaya koyarak çalışma yapabilirsiniz.

OĞLAK

İletişim gezegeni Merkür Oğlak burcunda transit etmesi ile birlikte oğlak burcunda olan gezegen aktiviteleri daha çok arttığından dolayı, bu dönem kendi fikir ve düşüncelerinizi daha somut bir biçimde ortaya koyma ve gerçekleştirmek için iyi bir dönem olabilir. Kişisel anlamda hayata geçirmek istediğiniz plan ve projeleri yavaş yavaş bir düzen içersin de gerçekleştirmeye başlamak iyi bir fikir olabilir. Bu hafta başında, parasal ve maddi konular da güzel bir dönem sizleri bekliyor olacak. Pazartesi ile Çarşamba arası ise yakın çevre kardeşler alanında oldukça duygusal ve verici bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Perşembe ile Cumartesi arası ise ev ve aile hayatında hareketli bir dönem olabilir.

BALIK

Bu hafta başında, ruhsal açıdan sıkıntılı bir dönem olabilir. Pazartesi ile çarşamba arası çok dalgalı ve hülyalı davranışlar içinde olabilirsiniz, bana nazar mi değdi acaba düşünceleri ortaya çıkabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise maddi konularda oldukça hareketli bir dönem olabilir, para giriş ve çıkışları yaşanabilir. Cumartesi gününden sonraki zamanda ise yakın çevre kardeşler, akraba alanında vakit geçirme isteği görülebilir, bol bol haberler ve eğlenceli enerjiler ortaya çıkabilir. Savaş gezegeni Mars Yay burcunda olduğundan dolayı bu dönem kariyer hayatında oldukça hareketli ancak savaş hali de olan bir dönem yaşanabilir.

BOĞA

Bu hafta Merkür de Oğlak burcuna girmesi ile birlikte kendi fikir ve düşüncelerinizi daha olgun ve disipline etme fırsatı sizleri destekliyor. O nedenle felsefi fikir düşüncelerinizi daha sağlam şekilde oturtma ve sunma durumu oluşacaktır. Bu hafta başında, iş ve kariyer alanında dalgalı bir duruma işaret edebilir. Pazartesi ile çarşamba arası duygusal yönden arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz, bu anlamda güzel bir zaman dilimi yaşanabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise kendinizi içsel anlamda huzursuz olacağınız bir dönemi anlatabilir ,bir anlamda kendinizle savaş yapabilirsiniz. Bu süreçte meditasyon ve spor kısa yürüyüşlerle ruh dünyanızı destekleyebilirsiniz.

ASLAN

İletişim gezegeni Merkür Oğlak burcuna girmesi ile birlikte çalışma hayatında düşünce şekli olarak, daha derli toplu ve organize olma daha somut ve elle tutulur bir biçimde işleyiş şekline dönme dönemi olabilir. Aslında bu alanda uzun süredir ciddi bir biçimde uğraşmaktasınız, şimdi ise olaylara daha gerçekçi bakma ve davranmaya çalışacaksınız. Bu hafta başında, ilişkiler ve evlilik alanında kendi başınıza başı buyruk davranışlar içinde olabilirsiniz. Pazartesi ile çarşamba arası ise maddi konularda daha verici davranma isteği hâkim olabilir. Yani zor durumda olan insanlara yardım isteği ortaya çıkabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise kendi fikir ve düşüncelerinizi daha sıkı şekilde ortaya koyma ve savunma durumları olabilir.

YAY

Parasal ve maddi konularda yeni fikir ve düşünceler içinde olabilirsiniz, daha yapıcı ve somut davranmak bu dönem yapacağınız en iyi şey olacaktır. Maddi konularda uzun süredir devam eden zorlukları aşmak için duruma farklı bir gözle bakma dönemi de olabilir. Bu hafta başında, yakın çevre ve kardeşler alanında daha özgür ve bireysel davranma isteği hakim olabilir. Pazartesi ile çarşamba arası ev ve aile hayatında daha duygusal ve verici olacağınız bir dönemi anlatabilir, yardımsever ve empati yapabilen yönünüz ortaya çıkabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise aşk hayatında daha agresif ve baskın tutkulu yönünüz ortaya çıkıyor, bir anlamda sahiplenici davranabilirsiniz.

AKREP

YAKIN çevre, kardeşler, akraba alanında düşünce ve fikirlerinizi daha yapıcı ve organize biçimde ortaya koymaya başlayabilirsiniz. Bu alanda sıkıntılı olan durumları daha somut şekilde yoluna koyma durumu sizi rahatlatacaktır. Hafta başında, ev ve aile hayatında daha özgür ve bireysel davranma durumu içinde olabilirsiniz.

KOÇ

Özellikle bu hafta Merkür'de Oğlak burcuna girmesiyle birlikte, Oğlak burcunda oluşan, gezegen yoğunluğu, kariyer alanında, oldukça hırslı enerjileri ortaya koyabilir. Ayrıca iş ve kariyer sorumlulukları da bu dönemde ortaya çıkıyor. Kendinizi iş alanında daha disiplinli hale sokarak, oldukça güçlü enerjilerle kariyerinize adeta dört elle sarılmak isteyebilirsiniz. Bu hafta başında, arkadaşlar sosyal alanda duygusal anlamda birlikte olma bir anlamda duygudaşlık, açısından olumlu durumları anlatabilir. Pazartesi ile çarşamba arası daha içsel durumlar ruhunuzu dinlemek iyi gelebilir. Perşembe ile cumartesi arası ise kişisel anlamda daha atak yönünüzü ortaya koyduğunuz bir dönemi anlatabilir.

İKİZLER

Merkür, Oğlak burcuna girmesi ile birlikte aklınız ve fikriniz borç ve krediler başkalarına ait maddi değerlerde olabilir. Bu alanda daha somut düşünme ve elle tutulur sonuçlara ulaşmak için, daha büyük bir çaba içinde olabilirsiniz. Belki büyük borçlar için bir şeyler yapma ve çözüm üretme dönemi başlayabilir. Bu hafta başında, duygusal anlamda kendi fikir ve düşüncelerinize odaklı bir dönem olabilir. Pazartesi ile çarşamba arası duygusal yönden kariyer hayatına daha odaklı yaklaşımlar içinde olabilirsiniz, hırs ve rekabet duygusu ön planda olabilir. Perşembe ile cumartesi arası arkadaşlar ve sosyal alanda oldukça atak bir görünüm sergileyebilirsiniz. Cumartesi gününden sonra ise daha içsel ve içe döneceğiniz rahat ve huzur bulmak isteyeceğiniz bir dönem başlıyor.

YENGEÇ

UZUN süredir yorgun düşen bir burç olarak ilişkiler alanında sorunları çözmek ve bir sonuca götürme açısından şanslı bir dönemi anlatabilir. Bu hafta başında ,başkalarından gelen maddi kaynaklar alanına yoğunlaşmak gerekebilir, bu alandan gelen maddi destekler Yengeç burçlarını rahatlatabilir. Pazartesi ile çarşamba arası duygusal yönden hayal dünyanızla bağlantılı fikir ve düşünceler içinde olabilirsiniz, bu düşünceleri hayatınıza yön vermesine izin vermelisiniz. Perşembe ile cumartesi arası ise kariyer odaklı bir dönem olabilir,bu alanda daha atak ve görünür olma isteği içinde olabilirsiniz. Bir konuda liderlik etmek hoşunuza gidebilir.

BAŞAK

AYIN etkisi kendi yaratıcı düşünce ve fikirlerinizi daha rahat ortaya koyma ve somut olarak gerçekleştirme açısından yararlı olabilir. Bu hafta başında, özellikle çalışma hayatında özgün fikirlerinizi gerçekleştirme şansınız ortaya çıkabilir. Pazartesi ile çarşamba arası ilişkilerde daha duygusal ve verici empati yapabilen şekilde davranabilirsiniz, aslında bu durum başkaları tarafından şaşırtıcı bulunabilir. Perşembe ile Cumartesi arası maddi konularda destek arayışı olabilir, eş ya da ortağınızdan maddi destek isteyebilirsiniz. Cumartesi gününden sonraki zamanda ise kendi fikir ve düşüncelerinizi ortaya koyma ve bir anlamda yeni fikirlere açık olduğunuz bir dönemdir. Savaş gezegeni Mars bu dönem aile bireyleriyle sorunlar yaşanmasına neden olabilir.