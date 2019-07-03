03 Temmuz 2019 00:39 | Çarşamba
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haydar A. (32) idaresindeki 34 SV 1074 plakalı otomobil, Şiremirçavuş Mahallesi Polis Evi kavşağında Ziya Ö. yönetimindeki 74 BC 860 plaklı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Arda Ö. (10) ve Meryem Ö. (54) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
- Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
- Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
- Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
- İki kız kardeş her yerde aranıyor