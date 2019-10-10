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10 Ekim 2019 Perşembe 07:36:04 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 07:36:45

Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğünden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 kişi ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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