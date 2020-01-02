Barış Manço 76. yaş gününde anılıyor

Barış Manço'nun 76'ncı doğum günü çeşitli etkinlikle kutlanacak. Anadolu Rock'un kurucuları arasında yer alan Barış Manço, 56 yıllık yaşamında her dönem dinlenen yüzlerce şarkı üretti.

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço, ailesi ve sevenleri tarafından her yıl olduğu gibi doğum günü olan 2 Ocak'ta çeşitli etkinliklerle anılacak.

Barış Manço'yu 77. doğum gününde saygı ve özlemle anıyoruz.







