02 Ocak 2020 Perşembe 11:23:32 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 11:33:45
Barış Manço 76. yaş gününde anılıyor
Hala şarkıları severek dinlenilen ve yüzlerce şarkıya imza atan usta isim Barış Manço, 76. yaş gününde çeşitli etkinliklerle anılacak
Barış Manço'nun 76'ncı doğum günü çeşitli etkinlikle kutlanacak. Anadolu Rock'un kurucuları arasında yer alan Barış Manço, 56 yıllık yaşamında her dönem dinlenen yüzlerce şarkı üretti.
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço, ailesi ve sevenleri tarafından her yıl olduğu gibi doğum günü olan 2 Ocak'ta çeşitli etkinliklerle anılacak.
Barış Manço'yu 77. doğum gününde saygı ve özlemle anıyoruz.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT