Barınağı daha çok sevdi

Dafi’yi karşılarından gören yetkililer hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. Barınağa tekrar gelerek kendini tedavi eden dostlarından ayrılmak istemeyen köpek, hayvan barınağının maskotu oldu. Düzenli bakımları yapılan Dafi, artık barınakta tel örgülerin arkasında değil dışında özgürce geziyor.