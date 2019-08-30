30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:19:40
Barınağı daha çok sevdi
Kırklareli Lüleburgaz veteriner hekimlerinin aylar önce yaralı halde bulup tedavi ettiği Dafi isimli Terrier cinsi köpek, sahiplendirildiği aileden kaçıp kilometrelerce yol kat ederek yeniden barınağa geldi.
Dafi’yi karşılarından gören yetkililer hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. Barınağa tekrar gelerek kendini tedavi eden dostlarından ayrılmak istemeyen köpek, hayvan barınağının maskotu oldu. Düzenli bakımları yapılan Dafi, artık barınakta tel örgülerin arkasında değil dışında özgürce geziyor.
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