07 Temmuz 2019 Pazar 15:31:49 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:37:34
Baraj gölünde 81 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 81 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Melih Oktar'ın ağına takılan yayın balığı görenlerin ilgisini çekti.
Oktar, 2,5 metre uzunluğunda ve 81 kilogram ağırlığındaki balığı uzun süren uğraşlar sonunda kayığa çekmeyi başardığını söyledi.
Dev yayın balığı bin 200 liraya Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir balıkçıya satıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Korkutan yangın! Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı
- 6'ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti: Yakınları sinir kizi geçirdi
- Dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda tepki çeken görüntü!
- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
- Bursa'da saman yüklü tır küle döndü