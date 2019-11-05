Bankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştu! Sıra çocuklarında

  • Bist 100
    100238
  • Dolar
    5,7337
  • Euro
    6,3855
  • Altın
    277,0920
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor
Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor
Savunmada yeni ihracat rekoru yılı Savunmada yeni ihracat rekoru yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı
Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı
BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı
'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın' 'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın'
Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında
Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu' Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu'
Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne? Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne?
Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!' Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor
Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı
İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı
Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor
Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz
Su savaşında ABD de devreye girdi Su savaşında ABD de devreye girdi
Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor
Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık
Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı
Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 10:19:17 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:27:58

Bankta yaşayan kadın, sıcak yuvaya kavuştu! Sıra çocuklarında

İzmir'de sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyen, kirasını ödeyemediği için evinden çıkarılan ve hastane bahçesindeki bankın üzerinde yaşamını sürdüren 35 yaşındaki Özlem Bozkurt, hayırseverlerin yardımıyla sıcak bir yuvaya kavuştu. Günler sonra ilk kez bir yatakta uyuyan Bozkurt'un tek isteği iki çocuğuna kavuşmak.

İkinci eşinden ayrılıp kimsesiz kalan iki çocuk annesi Özlem Bozkurt, oturduğu evi kaybedince 20 gündür Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, bir bankın üzerinde yaşamını sürdürüyordu. Sokakta yaşamanın çok zor olduğunu söyleyerek kendisine kalacak bir yer temin edilmesini isteyen Bozkurt'un sesini, DHA'da yayınlanan haberin ardından hayırseverler duydu. Bozkurt, Gaziemir ilçesindeki iki odalı bir eve yerleştirildi. İlk eşinden doğan çocuklarının Ankara'da anneanneleriyle birlikte kaldığını ve onunla görüşmediğini söyleyen Özlem Bozkurt, 7 yıl süren ikinci evliliğini de bitirince sokakta yaşamaya mahkum oldu. Bulaşıkçı olarak bir restoranda çalışırken hastalanıp işe gidemeyen Bozkurt, 45 kiloya düştü. Bankın üzerinde yaşarken askıda ekmekle beslenen Bozkurt, sokakta yaşamanın çok zor olduğunu ve namusunu korumaya çalıştığını anlattı.

Hayırsever vatandaşların ona yardımcı olduğunu belirten Bozkurt, şunları söyledi:

Beni arayıp bu eve getirdiler. Akşamdan beri benim için uğraşıyorlar. Bir odasına yatak ve televizyon koydular. İlk defa günler sonra sıcak bir yatakta uyudum dedi. Evin kendisine büyük olduğunu ve bir odasına yerleştiğini anlatan Bozkurt, Muhtara kaydımı yaptırdıktan sonra iş aramaya başlayacağım. Sizin sayenizde evimdeyim. Bana yardım edenlere teşekkür ederim. Bundan sonra benim için her şey daha iyi olacak. Evim burası artık. Ev sahipleri de biraz kendimi toparlamam için bana zaman verdi. Kirayı daha sonra konuşacağız. Akşam beni kendi evlerinde ağırlayıp yemek yedirdiler. Benimle çok ilgilendiler. Ben bulaşıkçılık yapıyorum. Günlük işler de bana yeter. Kısa sürede çalışacak yer bulurum. Evde sadece yatacak yer var. Buzdolabı ve ısıtıcı lazım.

Yaşadığı zor günlerden ailesinin haberi olmadığını söyleyen Bozkurt, Ailemin sokakta kaldığımdan haberi yoktu. Kimse beni aramadı. Sokakta olduğumu, ne durumda olduğumu bilmiyorlar. Çocuklarımı burada ağırlamak isterim. Evlatlarımın başımın üstünde yeri var. Yeter ki gelsinler. Kendime yatacak yerim yoktu o yüzden onları çağıramıyordum. Şimdi gelseler çok mutlu olurum diye konuştu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ