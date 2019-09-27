Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı
Balıkesir'de çekilen görüntülerinin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, polislerin üzerine yürüyen 2 şüpheli de tutuklandı.
Balıkesir'de bir hastanede çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntülerde; 2 şüphelinin polis ekiplerinin üzerine yürüdüğü ve polislere bağırdığı görülüyordu.
Polis tarafından anında müdahale edilmeyen 2 kişi, görüntülerin hızla yayılması üzerine gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Birçok suçtan sabıkası kaydı olduğu öğrenilirken iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Yeni Şafak)
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