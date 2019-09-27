Balıkesir'de polise bağıran 2 şehir eşkıyası tutuklandı

Balıkesir'de bir hastanede çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde; 2 şüphelinin polis ekiplerinin üzerine yürüdüğü ve polislere bağırdığı görülüyordu.

Polis tarafından anında müdahale edilmeyen 2 kişi, görüntülerin hızla yayılması üzerine gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Birçok suçtan sabıkası kaydı olduğu öğrenilirken iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yeni Şafak)