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12 Ekim 2019 Cumartesi 18:16:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 18:16:17

Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde kalan Dere Çatı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. 

 12 arazöz, 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 dozerle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı. 

(AA)

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