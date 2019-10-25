Balıkesir'de bor üssü kuruluyor

Savunma sanayi ve nükleer teknolojiye yerli zırh geliyor. Dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı bileşik olan bor karbür, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan tesiste üretilecek.

"TESİS MİLLİ ENERJİ VE MİLLİ SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK"

Tesisin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesisin milli enerji ve milli savunmaya güç katacağını söyledi.

BAKAN DÖNMEZ, SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ;

"Helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Borda artık şehir efsaneleri bitti. Borda artık icraat dönemi, başlıyor."

TÜRKİYE BOR TEKNOLOJİLERİ ALANINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Tesis, ETİ Maden ve özel sektör iştirakiyle kurulan Bor Teknolojileri Şirketine de ev sahipliği yapacak.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip Türkiye, bor teknolojileri alanında da belirleyici olacak.

ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Burada görmüş olduğunuz zırh malzemesi tonu 400 bin dolara geliyor uç ürün olarak. Yani 150-200 dolardan başlayan hikayeyi, tonu 400 bin dolarlara çıkartacağız" dedi.

250 KİŞİYE KAZANÇ KAPISI OLACAK

70 milyon dolara mal olacak Bor Karbür Üretim Tesisi, 250 kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

TRTHaber