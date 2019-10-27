Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye gezen jandarma ekipleri, plakası çamurla gizlenmiş kamyonun sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. Sürücünün ikazlara rağmen kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı.
Kamyon, Ayvalık otogar kavşağı mevkisinde durduruldu. Araçta düzensiz göçmenlerin taşınacağı botları şişirmek için kullanılacağı tahmin edilen pompalar bulundu.
Sürücü İ.A'nın ifadeleri doğrultusunda sahile giden jandarma, 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Sürücü gözaltına alındı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT