Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.