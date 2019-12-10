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10 Aralık 2019 Salı 23:27:48 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 23:42:12

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Balıkesir'de saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'nin aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 5.0... Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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