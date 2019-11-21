Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3,9 büyüklüğünde, Sindirgi ilçesinde de saat 15.27'de 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Peş peşe meydana gelen depremler kısa süreli paniğe yol açarken, bölgeden olumsuz bir haber gelmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli 3,2 olarak açıkladı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İKİNCİ SARSINTI
Depremden yaklaşık 13 dakika sonra Bigadiç'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin yaklaşık 7,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(AA)
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