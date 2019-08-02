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02 Ağustos 2019 Cuma 18:12:33 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:15:40

Balıkesir’de otobüs yandı: İleri Sürüş Uzmanı’ndan dikkat çeken değerlendirme

Balıkesir yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, kahve makinesi ve 10 numara yakıt iddiaları öne sürüldü. Balıkesir’de yaşanan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan İleri Sürüş Uzmanı Yener Gülünay, "İhmalden kaynaklanan yangınların olmaması için önceden tedbir alınması gerekiyor. İlk yardım ve tahliye kısmını doğru şekilde yapmamız gerekiyor Şirketler de maliyeti düşürmek için insan hayatını riske atacak parça ve yakıt türleri kullanabiliyor. Denetimlerin sadece periyodik şekilde kalmaması lazım." dedi.

Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İleri Sürüş Uzmanı Yener Gülünay yaşanan bu elim hadiseyi değerlendirdi.

Sürüş Uzmanı Yener Gülünay, yolcu firmalarının maliyeti düşürmek için insan hayatını riske attığını vurguladı. Gülünay, “Maliyeti ucuza çıkarmak için çeşitli yollara başvuruyorlar; yanmaya daha uygun objeler, ucuz döşemeler, orijinal ekipman dışında servis garantisi olmayan parça ve yakıtların kullanılmasıyla böyle riskler alınmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

“MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN İNSAN HAYATINI RİSKE ATIYORLAR”

Yolcu taşıyan firmaların maliyeti düşürmek için yanlış yakıt kullandığını belirten Yener Gülünay, “Bu tip araç yangınları ya elektrik tesisatından ya da yanlış yakıt kullanılmadan çıkabiliyor. Firmalar maliyetleri düşürmek için 10 numaralı dediğimiz ucuz yakıt kullanımına gidiyor.” diye konuştu.

“YANGIN OLAYLARI YAŞANMADAN TEDBİRİ ALINMALI”

İhmalden kaynaklanan yangınların olmaması için önceden tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Gülünay, “İlk yardım ve tahliye kısmını doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Otobüste emniyet kullanımı gibi birçok şey maalesef olması gerektiği gibi yapılmıyor. Yangın olaylarının önceden tedbiri alınması gerekiyor, bunun için gerekli sert ceza ve tedbirlerinin olması lazım.” sözlerini kaydetti.

“DENETLEYİCİ FİRMALAR GİZLİ DENETİM YAPMALI”

Sürücülerin güvenli sürüş eğitimi almaları gerektiğini söyleyen Gülünay, “Kara yolu, hava yolundan daha tehlikelidir. Otobüs seyahatinde şoförü uyarmamız gerekiyor, çünkü en ufak hatasında yoldan çıkabilir, takla atabilir ve çarpışabilirsiniz. Bu yüzden yapılan denetlemelerin sadece periyot denetlemesiyle kalmaması lazım. Belki dışarıdan denetleyici firmalar otobüsleri ve şoförleri gizli denetlemeli. En başta herkesin güvenli sürüş eğitimi alması lazım.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Aksam.com.tr)

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