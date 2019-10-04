04 Ekim 2019 Cuma 07:54:37 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 07:55:21
Balıkesir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çanakkale-İzmir karayolunun Altınoluk Mahallesi yakınlarında bir midibüsü durdurdu.
Araçta, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, Altınoluk Jandarma Karakolu'na götürülürken araç sürücüsü S.G. gözaltına alındı.
(AA)
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