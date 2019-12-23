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23 Aralık 2019 Pazartesi 00:33:17 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 00:37:02

Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli lodos hasara yol açtı, feribot seferleri iptal edildi

Ayvalık'ta şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile balık teknelerinde hasar meydana geldi. Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçe merkezinin sahil şeridinde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı durumdaki bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı bölgelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler yola savruldu. Çay bahçelerindeki masa ve sandalyelerden bazılarının kırılmasına neden olan lodos, park halindeki motosikletlerin sürüklenmesine, seyyar satıcı arabalarının zarar görmesine yol açtı.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğu Ayvalık Rıhtımı'na sığındı.

Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

(AA)

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