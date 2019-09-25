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25 Eylül 2019 Çarşamba 12:31:51 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:34:44

Balıkçıların 'balon balığı' tedirginliği

Akdeniz'de balon balığının son dönemdeki artışı balıkçıları tedirgin etti. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının plastikten metale her şeyi yediğini belirterek, "Balıkçıların ağlarına zarar veriyor. Teneke yiyen, her şeyi yer" dedi.

Bilim adamlarının 'istilacı balık', balıkçıların ise 'yamyam balık' olarak adlandırdığı balon balığının Akdeniz'deki popülasyonunda, son dönemde artış yaşandı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e akın eden, son olarak Mersin'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun sol el yüzük parmağını koparmasıyla gündeme gelen balon balıkları, en çok balıkçıları tedirgin ediyor.

'TENEKEYİ YİYEN HER ŞEYİ YER'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının balıkçıların ağlarına ve balıklarına zarar verdiğini belirtti.. Demir, "Balon balığı eskiden balıkçıya zarar veriyordu, şimdi insanlara da zarar veriyor. Mersin'de bir kız çocuğunun parmağını kopardı. Bu balık teneke kutuyu kıtır kıtır yiyor. Eskiden buralarda böyle bir tür yoktu. Açık denizlerden geldi. Ama insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Balon balığının, küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'in suyunun ısınmasından dolayı  geldiği söyleniyor. Türler yeni yaşam alanı buluyor ve buralarda yaşamaya başlıyor. Gücünün yettiği, dişinin kestiği her şeyi yiyen bir balıkla karşı karşıyayız. Teneke yiyen her şeyi yer" diye konuştu.

'ASLAN BALIĞI DA ÇOĞALDI'

Antalyalı balıkçı Nejdet Diker (47), son dönemde popülasyonu artan balon balığının, çok hızlı üreyen bir tür olduğunu söyledi. Balon balığının Kızıldeniz'den yük gemileriyle Akdeniz'e ulaştığını anlatan Diker, bu türle Mersin'den Ege Bölgesi'ne kadar yoğun şekilde karşılaştıklarını belirtti. Balon balığının plastikten metal parçasına kadar her şeyi yediğini anlatan Diker, “Balık, ağlarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçme olanağımızın olup olmadığını bilmiyorum. Balon balığının yanı sıra aslan balığı da çoğaldı. Aslan balığı yeniyor fakat dikenleri zehirli. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum" dedi.

Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini belirten Nejdet Diker, "Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını araştırma için su ürünleri fakültelerine gönderiyor. Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkartıyor. Biz bu türün değerlendirilmesi peşindeyiz. Yurtdışında değerli bir balık. Av esnasında balon balığıyla karşılaştığımızda ya boynuyu ya da kuyruk kısmını kesip atıyoruz. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Yakında sahilde yüzenleri bir iki ısırmaya başlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

SAHİLDE BALON BALIĞIYLA KARŞILAŞTILAR

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde balık tutmaya çalışan Mehmet Kadıgil (40), balon balıklarının oltalarına zarar verdiğini, ipleri kemirdiğini söyledi. Oltalarına gelen balon balıklarını öldürüp tekrar denize attıklarını anlatan Kadıgil, "Dışarıda bırakılan zehirli balon balığını yiyen köpekler ölebiliyor. Özellikle sabah erken saatlerde balon balığıyla çok karşılaşıyoruz" dedi.

Her sabah erken saatlerde denize gelip yüzdüğünü anlatan Ömer Kılıçoğlu (31), balık avlamaya gittiklerinde oltalarına takılan balon balıklarını genellikle toprağa gömerek imha ettiklerini belirterek, "Kıyıda işaret parmağımız büyüklüğünde yavru balon balıkları mevcut. Yalnız denize girip fazla açılmamak gerekir diye düşünüyorum. Kalabalık alanlarda denize girmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(DHA)

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