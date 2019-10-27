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27 Ekim 2019 Pazar 14:25:45 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 15:10:43

Balıkçı ağına 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" takıldı

Sinop'ta balıkçılar 7,5 kilogramlık "zindandelen balığı" yakaladı. Bir metrelik "dev palamut" ilgi odağı oldu.

Kıyıdan 30 mil açıkta hamsi avlayan balıkçıların ağına takılan, palamudun en iyi boyu zindandelen, kıyıda 500 liradan satışa sunuldu.

Boyu bir metreyi bulan, 7,5 kilogram ağırlığındaki "dev palamut", müşterilerin ilgisini çekti.

Balıkçı Ahmet Gül, AA muhabirine, 15 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar büyüklükte bir zindandelen balığı gördüğünü söyledi.

Ağlarına zindandelen takılmasının kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Gül, "Sinop'un 30 mil açıklarında hamsi ağlarına takıldı. Hamsiyle birlikte ağlardan çıktı. Denizlerimizde ender görülen bir balık türü. Ayrıca gırgır ağı dediğimiz orkinos ağı ile yakalanabilen bir balık türü. Hamsi de açıkta olduğu için bu balığı tutmak tesadüf oldu." diye konuştu.

Gül, zindandelen balığının tava ve ızgarasının yanı sıra lakerdasının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

AA

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