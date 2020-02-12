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12 Şubat 2020 Çarşamba 08:59:47 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:07:37

'Balık pulu derisi hastalığı'na yakalanan Hakkarili Refik Töre, sağlığına kavuşmak istiyor

Halk arasında 'Balık pulu derisi hastalığı' olarak bilinen cilt bozukluğu rahatsızlığı geçiren Hakkarili Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. Yaşadığı sıkıntıları anlatan 29 yaşındaki Refik Töre sokağa çıkamadığını, sokağa çıktığında karşısına gelen kişilerin yolunu değiştirdiğini dile getirirken 'Artık yaşamak istemiyorum' dedi.

Hakkarili Refik Töre'nin hastalığı nedeniyle hayatı adeta bir drama dönmüş durumda. Yıllardır rahatsızlığına çare arayan Töre, son umut olarak İstanbul'a geldi. Halk dilinde "balık pulu derisi hastalığı" adıyla da bilinen kalıtsal cilt bozukluğu iktiyozis hastası Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor. 29 yaşındaki Töre yaşadıklarını anlattı. Sokağa çıkmakta bile çekindiğini dile getiren talihsiz genç kimi insanların onu görünce yolunu değiştirdiklerini üzülerek anlatırken 'Artık yaşamak istiyorum' diyor.

Hakkari'de yaşayan Refik Töre'nin nadir görülen hastalığı onu sosyal hayattan koparmakla beraber büyük acı çekmesine de neden oluyor. Töre yardımseverlerden destek bekliyor. Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen ve Hakkari Şemdinli'de oturan 29 yaşındaki Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldiğini belirtti. Vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığı olduğunu belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesinde tedavisini sürdürdüğünü söyledi.

Tedavi sürecinde bir ilerleme kaydedilmediğini, kendisine ilaç yazıp gönderildiğini anlatan Töre, "Ben acı çekiyorum. Herkes gibi yaşamak ve iyileşmek istiyorum. Ben de insanım. Herkes gibi  gezmek istiyorum. Şükrediyorum Allah'a ama anne-babam ölürse kim bana bakacak? Doğuştan bu hastalığı yaşıyorum.  29 senedir uğraşıyorum bir çözüm bulamadım. İstanbul hem tedavi olmak için hem de birilerinin yardımıyla yurt dışında tedavi olmak için geldim." dedi.

Hastalığından dolayı güneşe çıkamadığını belirten Refik Töre, iyileşip bu hissi yaşamak istediğini söyledi. Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını, sahip çıkan birileri olursa bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Töre, "Akşamları uyurken gözlerimi kapatamıyorum. 29 senedir ben bu derdi çekiyorum, ben de yaşamak istiyorum" diye konuştu.

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