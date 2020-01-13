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13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:13:42

Balık enerji dolu, aslan fırsat peşinde

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var. Sizi şaşırtmak istemeleri söz konusu olacak. 

BOĞA

Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Ay'ın konumu, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz. 

İKİZLER

Düşüncelerinde hızlı gelişen ve bir an önce yaşama geçirmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Bazı işlerinizi ertelemekle çok şey kaybedebilirsiniz. Bugün, işyerinizde sizi bekleyen yoğun bir çalışma temposu var. Partnerinizin düşüncelerini direk söylemesi olumsuz bir şekilde karşı çıkmanıza neden olabiliyor. 

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlar konusunda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor ve sizi karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Bugün ikna kabiliyetinizi kullanmak, işe yarayacak ve birtakım çalışmaların içinde olacaksınız. Heyecanlı ve duygulu yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. 

ASLAN

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz. İş anlamında yeni fırsatlar peşindesiniz. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. 

BAŞAK

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

TERAZİ

İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin bir şekilde davranıyorsunuz. Yönetici yönünüzü kullanırken, sabit düşündüğünüz için, size karşı gelenlere tavırlı yaklaşmanız muhtemel. 

AKREP

Bugün kendinizin değeri konusunda farkındalık yaşayabilir ve girişimci ruhunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Atak hareket ediyor ve kendinize güveniyorsunuz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Sadece, riskleri unutmamalısınız. 

YAY

Çalışma temponuzu dinamik tuttuğunuz müddetçe, başaramayacağınız iş yok. Bugün Ay'ın konumu, çalışma yaşantınızda birtakım yenilikler içinde olacağınızı gösteriyor. İstekleriniz konusunda aşırılık yaşayabilirsiniz. Oto kontrol sistemini kullanmak zorunda kalacağınız durumlar söz konusu olacaktır. Daha sakin davranmalısınız. 

OĞLAK

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Bugün risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz. 

KOVA

İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Bugün evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. 

BALIK

Karşılıklı ilişkilerinizde yaşamanız gereken sıra dışı olaylar gündem kazanacak. Heyecanlı ve enerjik davranarak sevdiğiniz kişiyi etkilemek isteyeceksiniz. Bugün onunla canlı bir performans yakalayacaksınız. Fakat bazı problemlerinizi gözden geçirmeli bir daha aynı sorunları yaşamamalısınız. Geçmişi artık geride bırakmalısınız. 

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