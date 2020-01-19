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19 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 01:50:59

Balık bakış açısını değiştirecek, ikizler yeni adımlar atacak

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün geleceğe dönük girişimleriniz için destek bulmak kolay olacak. Kalabalık ortamlara girebilir, pek çok kişiyle olumlu görüşmeler yapabilirsiniz. Özellikle teknolojik gelişmelere dair yatırımlarınızla ilgili olumlu haberler gelebilir. İşten gelen paralar konusunda sizi memnun edecek gelişmeler var. 

BOĞA

Kariyer ve başarı konularına odaklı olacaksınız. Gün içinde anneye dair gelişmelerle de ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek için uygun fırsatlar çıkabilir. Sorunlu ailevi konuları çözüme kavuşturabilirsiniz. İşe dair çalışmalarınızda yenilikçi projelere ağırlık vermeniz başarılı sonuçlar doğurabilir. 

İKİZLER

Değişim konuları bugün de önemini koruyor. Yeni adımlar atmanızı kolaylaştıracak enerjiler var. Korkularınızdan kurtulmak için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinize karşı daha anlayışlı ve kabullenici yaklaşmanızda faydalı olabilir. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Gizli kalmış yönlerinizin ortaya çıkarmalısınız. 

YENGEÇ

Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle yurtdışından alacağınız haberler sizi yeni kararlar almanıza sebep olabilir. Gün içinde yolculuk teması öne çıkabilir. Uzun vadeli planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Akademik çalışmalarda özellikle felsefe alanında kalıcı başarılara imza atabilirsiniz. 

ASLAN

Bugün ortak paralar ve dönüşüm konuları bir hayli hareketli olabilir. Borç ve alacaklarınızla ilgili yeni bir ödeme planı yapabilirsiniz. En küçükten en büyüğe bütün yatırımlarınızı gözden geçirebilir ve bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Bu konular hakkında uzman kişilerle görüşme yapmanızda mümkün gözüküyor. 

BAŞAK

İletişim ve anlaşmalar konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha anlayışlı ve ılımlı davranma eğilimdesiniz. Bu sayede anlaşmalarınızı kesinleştirmek oldukça kolay olacak. Mahkeme veya diğer pürüzlü konularda da aynı olumlu atmosfer söz konusu olacak. 

TERAZİ

İş ortamınızdaki anlayışlı atmosfer bugün de devam edecek. Fikirleriniz sayesinde yeni projeler gündeme gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir. İş programınızı yetiştirmek için yoğun bir çalışma temposuna gireceksiniz. Tabi bu durum sizi epey yorabilir. Ancak yaptığınız işten keyif alacaksınız. 

AKREP

Yeni başlangıçlar ve yeni ilişkiler konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yaşantınızda kendinizi merkeze aldığınız ve harekete geçtiğiniz bir gündesiniz. İlişkilerinizi gözden geçirebilir ve bazı yüzleşmeler yapabilirsiniz. Yapacağınız konuşmalar gelecekteki mutluluğunuz açısından yararlı olabilir. 

YAY

Kendinizi harika hissedeceğiniz bir gününüzdesiniz. Duygusal açıdan oldukça hafifliyorsunuz. Mars retrosunun bitmesiyle çevrenizdekilerle olan iletişiminiz son derece olumlu hale gelecek. Şansınız artıyor. Gün içinde hoşunuza gidecek ufak sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Aşktan yana da hoş gelişmeler var. 

OĞLAK

Bugün ev ve ailevi konular gündeminizin üst sırasında yer alıyor. Ailenizle olan paylaşımlarınız artacak. Artan farkındalığınız sayesinde daha anlayışlı olabilirsiniz. Duygularınızı paylaşma fırsatları çıkabilir. Babaya ait sorumluluklar konusunda gelişmeler ve yenilikler meydana gelebilir. 

KOVA

Eğitim konusunda başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Zihinsel açıdan çok üretken ve hızlı olacaksınız. Olaylara çok yönlü ve yenilikçi yaklaşımlarınız dikkat çekebilir. İşe dair görüşmelerinizde ikna beceriniz çok yüksek olacak. Kardeşler konusunda anlayışınıza ve tavsiyenize ihtiyaç olabilir. 

BALIK

Çok yönlü bakış açınız sayesinde iş ve para konularında ilerleme kaydedebilirsiniz. Farkınızı ortaya koyacak fikirlerinize destek bulmanız bugün daha kolay olacak. Kendinize yatırım yapma konusunda daha kararlısınız. Yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz kurslar veya seminerlere katılım fırsatları çıkabilir. 

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