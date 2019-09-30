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30 Eylül 2019 Pazartesi 12:21:56 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:27:20

Baldızını öldürmüştü; sahilde güneşlenirken yakalandı

Antalya'da, balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı (24), sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Ercan Karakaş (41), Konyaaltı sahilinde güneşlenirken yakalandı. Ercan Karakaş, ifadesinde baldızının, Fas uyruklu eşi Siham Karakaş'ı Fas'a götürmeye çalıştığını, çocuğunu bir daha görememe korkusuyla öldürdüğünü söyledi.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, bir süre önce, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'ın kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek geçen temmuz ayında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Ercan Karakaş'a geçen ağustos ayında 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Ercan Karakaş'ın annesi, Siham Karakaş'ın evine giderek torununu alıp, evden ayrıldı.

Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait Lhaj, bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Ercan Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Lhaj'ın cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KONYAALTI SAHİLİNDE GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı yeri belirledi. Ercan Karakaş'ın Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden ekipler, dün öğleden sonra bölgede önlem alarak baskın yaptı. Polis, Karakaş'ı sahilde güneşlenirken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ercan Karakaş ifadesinde, baldızı Rajae Ait Lhaj'ın sürekli karısını kendisine karşı kışkırttığını iddia etti. Hakkındaki taciz iddialarını kabul etmeyen Ercan Karakaş, "Olay günü konuşmak için gittim. Baldızım, karımın beden ayrılmasını, doğumdan sonra da Fas'a gelmesini istiyordu. Bu nedenle tartışmıştık. Hatta bu nedenle uzaklaştırma aldım. Çocuğumu Fas'a götüreceklerdi. Bir daha onları göremeyeceğimden korktum" dedi.

Baldızıyla tartıştıklarını anlatan Karakaş, "Kaçmaya başladı. Sokakta yakaladım. Araya eşim girince uzaklaştırdım. Ardından da bıçakladım. Eşimle bir sorunum yok" diye konuştu.

Olaydan sonra kaçıp Konyaaltı sahilinde saklandığını belirten Ercan Karakaş, "Gece orada kaldım. Gündüz denize girip güneşlendim" dedi. Ercan Karakaş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Diğer yandan Rajae Ait Lhaj'ın cenazesi ise yakınları gelmediği için henüz morgdan alınmadı.

(DHA)

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