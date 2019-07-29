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29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41:39 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45:58

Balayındaki ünlü oyuncu Veronika Nikonova, Alaska'da korkunç şekilde hayatını kaybetti

Belaruslu genç oyuncu Veronika Nikonova, balayı için gittiği Alaska’da hayatını kaybetti. Eşi Pyotr Markelov’la birlikte Into the Wild filminin sembolü olan 142 numaralı otobüsü görmeye giden Nikonova, dönüş yolunda eşinin bakışları arasında can verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Belaruslu genç aktris Veronika Nikonova, balayı gezisi için tercih ettiği Alaska’nın vahşi doğasında hayatını kaybetti.

Henüz 24 yaşında olan Nikonova, eşi Pyotr Markelov’la birlikte, “Into the Wild” (Türkçeye Özgürlük Yolu diye çevrildi) filminin sembolü olan 142 numaralı otobüsü görmeye gitti. Dönüş yolunda Teklanika Nehri’ni geçmeye çalışan Nikonova’nın bu seyahati korkunç bir şekilde sona erdi.

Nehri ilk kendisinin geçtiğini ifade eden Pyotr Markelov, eşinin nehrin ortasına geldiğinde yardım çığlığı attığını anlattı. Eşine yardım etmek ve onu nehirden çıkarmak için atıldığını öne süren Markelov, tüm çabalarına rağmen Nikonova’nın boğulduğunu belirtti.

TASS’ta yer alan habere göre yerel polis sözcülerinden biri, Alaskalı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Buna göre, gerçekleştirilecek otopsi sonucunda Nikonova’nın kesin ölüm nedeni anlaşılmış olacak.

Veronika Nikonova, 2010 yılında Belarus-Rusya ortak yapımı olan “The Brest Fortress” isimli savaş dramasında aldığı rolle tanınmıştı.

INTO THE WILD’IN SEMBOLÜ: 142 NUMARALI OTOBÜS

Nikonova’nın ziyaret etmek için yola çıktığı külüstür otobüs ise, hayatını vahşi doğadaki sıradan yaşamına adayan ve 1992 yılında içerisinde açlıktan can veren ABD’li bir doğa yürüyüşçüsü olan Christopher McCandless’in sembolü olarak biliniyor.

Alexander Supertramp mahlasıyla da bilinen McCandless’in hikâyesi, Jon Krakauer tarafından Into the Wild (Türkçeye Özgürlük Yolu diye çevrildi) ismiyle kitaplaştırılmış, 2007 yılında ise aynı isimle beyaz perdeye aktarılmıştı.

142 numaralı otobüs, kitap ve filmin oluşturduğu etkinin ardından doğa yürüyüşçülerinin popüler uğrak noktalarından biri olmuştu.

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