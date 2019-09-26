Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım başladı

Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

AA