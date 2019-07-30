İstanbul Pendik’te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlandı.

Baklavacılık yapan iki zanlı ilk bugün ilk kez Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerin yayınlanmasıyla iki zanlı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

NTV