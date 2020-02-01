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01 Şubat 2020 Cumartesi 18:39:31 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 18:58:33

Bakırköy'de komşularına saldıran 3 kişi tahliye edildi! Madur aile tedirgin

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek, onu darp eden baba ve 2 oğlu için ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. Tutuksuz yargılanacak olan baba ile 2 oğlunun tahliye haberini alan İskender Karaduman, ailece tedirgin olduklarını söyledi.

Bakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj atan İskender Karaduman'a, komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan Karaduman hastaneye kaldırılırken, saldırıda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MAHALLEYE GERİ DÖNMÜŞLER"

Tehdit, hakaret, basit yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklanan Ali Ş., Gökhan Ş. ve Okan Ş. ilk duruşmaya çıktı. Davanın ilk duruşmasında ara kararını veren mahkeme baba ile 2 oğlu için tahliye kararı verdi. Kararın ardından baba ile 2 oğlu serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak olan baba ile 2 oğlu tahliye haberini alan İskender Karaduman ise, aile olarak tedirgin olduklarını söyledi. Tahliye edilen 3 kişinin mahalleye geri döndüğünü ifade eden Karaduman şöyle konuştu:

"Öncelikle bu kişilerin salıverildiklerini duyduktan sonra ikinci bir şok yaşadık. Özellikle eşim. Zaten psikolojik tedavi görüyordu ilaçlarla ayakta duruyordu. Bu haberi duyduktan sonra yıkıldı kadın. İşin daha kötü tarafı dışarıda oldukları için bizim mahalleye tekrar geri dönmüşler. Dolaşıyorlarmış bugün haberini aldım. Hepimiz diken üstündeyiz. Çok kötü günler yaşadık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum. Evimize saldıran bu insanların, eşimin ve çocuklarımın önünde evimin içerisinde beni darp eden bu insanların elini kolunu sallayarak dolaşması bizi ve toplumu vicdanen rahatsız ediyor. Çocuklarım okula bile gidemiyorlar. Bunların dışarıda dolaşması bizi daha çok tedirgin ediyor. Ailece korku içinde yaşamak zor bir durum. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum."

Hazırlanan iddianamede ise; şüphelilerin aynı suçu işleme iradesiyle hareket ettikleri belirtildi. İddianamede şüpheliler hakkında “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", “Kasten yaralama", “Tehdit ve hakaret" ve “Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5'er aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

AA

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