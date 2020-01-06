Bakırköy'de kız arkadaşını dövüp aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim, babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.