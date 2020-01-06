06 Ocak 2020 Pazartesi 14:35:12 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:37:07
Bakırköy'de kız arkadaşını dövüp aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi
İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettikten sonra aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında serbest bırakıldı.
Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim, babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.
DHA'nın haberine göre, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.
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- Bakırköy'de kız arkadaşını dövüp aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi
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