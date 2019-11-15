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15 Kasım 2019 Cuma 09:42:13 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:00:46

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Bakırköy Kaymakamlığı: Biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşıldı

Bakırköy Kaymakamlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine gidilen evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış, söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.”

(İHA)

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