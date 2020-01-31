31 Ocak 2020 Cuma 14:55:58 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:32:40
Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme emri
İstanbul Bakırköy'de, aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarıldı
İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 9 kişiyi yaralayan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.
Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.
(DHA)
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