Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme emri

İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 9 kişiyi yaralayan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.

(DHA)