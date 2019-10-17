Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde yürütülen başarılı iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmezken, örgütün mağara/sığınak/ barınakları tek tek imha ediliyor.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınakları tespit edilerek imha edildi.

KIŞ ÜSLENMESİNE FIRSAT VERİLMEDİ



Buna göre, duyarlı vatandaşların da desteğiyle yapılan İçişleri Bakanlığı koordinesindeki Terörle Mücadele Harekatı'yla örgütün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlarda, teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi.

118 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



PKK'ya yönelik artarak devam eden operasyonlar kapsamında, bugüne kadar 118 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Övüncük bölgesi başta olmak üzere Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerindeki operasyonlarda, 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 ton 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar, 232 roketatar mühimmatı ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.