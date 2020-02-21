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21 Şubat 2020 Cuma 14:24:36 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:34:19

Bakan Selçuk’tan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı

Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki 'Filozof Atakan' ile ilgili bakanlık harekete geçti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada yayınlanan videonun ardından Türkiye’nin gündemine oturan Atakan Kayalar için açıklama yaptı.

"Özel olarak ilgileniyoruz"

Selçuk, açıklamasında sağduyu çağrısı yaparak şu ifadelere yer verdi: "Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır" dedi.

"Tehditlere maruz kalıyor"

Bakanlığa bağlı uzmanların Atakan ve ailesiyle görüştüğünü belirten Bakan Selçuk şöyle devam etti: "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuru

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