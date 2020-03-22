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22 Mart 2020 Pazar 10:43:59 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:44:37

Bakan Pakdemirli, yavru ayıyı biberonla besledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu Abant Gölü Tabiat Parkı’nı ziyaret ederek, göle 300 'Abant Alası' alabalığı yavrusu bıraktı, 2 aylık yavru ayıyı biberonla besledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli Abant Gölü Tabiat Parkı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pakdemirli, bir ay önce bulunan ve şu an iki aylık olan yavru ayıyı biberonla besledi. Yavru ayının bakımının yapılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edileceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Doğa Koruma ve Parklar Milli Parklar personellerimiz bu yavruyu İzmit’te arazide bulmuşlar. Ne yazık ki annesini kaybetmiş. Annesinin yerini tutamayız ama bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekiyor; sağ olsun arkadaşlar bu konuda çok büyük gayretler gösteriyorlar" dedi.

ABANT ALASI' ALABALIĞI GÖLLE BULUŞTU

Bakan Pakdemirli ayrıca, yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan Alaca baykuşu doğal yaşam alanına, dünyada sadece Abant Gölü'nde yaşayan 300 Abant Alası alabalığı yavrusu ile biri dişi 3 yeşilbaş ördeğini de göle bıraktı. Doğada hayvanlarla birlikte olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, bakanlığın görevlerinden birinin de doğal yaşam alanlarını geliştirmek ve korumak olduğunu belirterek, bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin sevgi ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli, Abant Tabiat Parkında doğa yürüyüşü de yaptı.

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