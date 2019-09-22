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22 Eylül 2019 Pazar 11:14:30 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 12:18:24

Bahis çetesinin evinden çıkan parayı polis saya saya bitiremedi

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesinin liderinin aylık gelirinin 8 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Polisin bir evden ele geçirdiği 500 bin lirayı saya saya bitiremediği görüntüleri de ortaya çıktı. Şebeke lideri Akın Ö.'nün bugün yapılacak olan kız kardeşinin düğününe katılmak için geldiği Adana'da yakalandığı, evlenecek kız kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesi olduğunu belirledi. Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte şebeke liderinin Kıbrıs’ta yaşayan Akın Ö. olduğu tespit edildi. Akın Ö. liderliğindeki suç şebekesinin 7 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı toplanan paranın 10 paravan şirket üzerinden Kıbrıs’a ve Ukrayna'ya aktarıldığını belirlendi.

Şebeke lideri Akın Ö.'nün kız kardeşi Gizem Ö.’nün Cumartesi günkü düğününe katılmak için Kıbrıs’tan Adana’ya geldiğini öğrenen polis harekete geçti. Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya’da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda lider Akın Ö., ile birlikte 1’i kız 2 kardeşi de göz altına alındı. Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö.’nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine batığı ileri sürülürken Cemal Ö.’nünse şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 40 kişi arasında şebekenin ATM'den paralarını çekmekten sorumlu olan yöneticisi Ali G.’nin evinden yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen 500 bin lira nakit Türk parası, 105 kişiye ait banka kartı, 100'ün üzerinde sim kart ve çift hatlı 7 telefon ele geçirildi. Polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi. Bu anlar da basın mensupları tarafından görüntülendi.

"Liderin aylık geliri 8 milyon lira"

Operasyon kapsamında şebekenin lideri Akın Ö.’nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi.

Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana’dan Kıbrıs’a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca liderin hesaplarını kullandıran kişilere bin 500 ile 3 bin lira arasında aylık maaşa bağladığı öğrenildi. Suç şebekesinin yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan hemen çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri de öne sürüldü. Devleti yıllık 95 milyon lira zarara sokan şebeke mensupları pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

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