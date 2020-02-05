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05 Şubat 2020 Çarşamba 19:28:22 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:32:42

Bahçesaray'daki çığ felaketinden kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar ve Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, yaşadıklarını anlattı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerle birlikte dün çığın altında kalan minibüsü çıkarmaya çalıştıkları sırada ikinci çığın düştüğünü hatırlattı.

"Çalışma yaparken büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım" diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Dün çığın altında kalan iki kişiye ulaşmaya çalışıyorduk. Ekiplerimizi bu yönde organize ettik. Onları yalnız bırakmamak için birlikte çalışıyorduk. Çığın altındaki minibüsü çıkarıyorduk. Büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım."

Kepçenin altında kalan bir vatandaşı kurtarmaya çalıştığını ancak bacağındaki ağrı nedeniyle ayakta duramadığını sözlerine ekleyen Uçar, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Ben yukarı çıktım. Orada çok ağır yaralı vardı, ambulansları meşgul etmemek için kendi aracımızla hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA ÜZERİMİZE ÇIĞ DÜŞTÜ"

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere yardımcı olmak için bulunan Reşit Kanar, yaşanan ikinci çığın altında kaldı.

Buradan kurtulan Kanar, kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bölgeye sevk edilen ekiplere yardımcı olmak için gittiğini ifade eden Kanar, "Ateş etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü. Nasıl olduğunu anlayamadık, çığın altında kaldık." dedi.

Nefes alabilmek için üzerindeki karı temizlemeye çalıştığını kaydeden Kanar, şunları söyledi:

"Çığın altında elimi kazdığım yerden nefes almaya çalıştım. O anda askerlerimizden biri yüzümdeki karı temizledi. Ayağımızda ayakkabı yoktu bu halde 4 kişiye ulaştım ama vefat etmişlerdi. Çok insan vardı. Ambulans gelince iyi olduğum için benden kötü olanların götürülmesini istedim. Kar altında kalan diğer insanlara ulaşmaya çalıştım."

Kaynar, çok sayıda aracında çığ altında kaldığını sözlerine ekledi.

AA

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