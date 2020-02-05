Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor
Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın yaşandığı Karabet Tüneline 4 kilometre mesafedeki bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri, çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.
(AA)
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