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15 Şubat 2020 Cumartesi 22:58:37 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:59:01

Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 bekçi ile şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili polis, çalışma başlattı.

DHA

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