Bahçelievler'de ev sahibi ile tadilat ustası arasında bıçaklı kavga

Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak'ta evinin tadilatını yaptıran Yılmaz Ö. (80) ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan ev sahibi Yılmaz Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan A.B. kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan yaralı zanlı hastaneye götürüldü.

AA