28 Temmuz 2019 Pazar 08:42:33 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:45:14
Bahçelievler'de ev sahibi ile tadilat ustası arasında bıçaklı kavga
Bahçelievler'de çıkan kavgada bıçaklanan ev sahibi öldü, tadilat işi yaptırdığı kişi yaralandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak'ta evinin tadilatını yaptıran Yılmaz Ö. (80) ile yabancı uyruklu usta A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan ev sahibi Yılmaz Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan A.B. kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan yaralı zanlı hastaneye götürüldü.
AA
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