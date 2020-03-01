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01 Mart 2020 Pazar 21:38:55 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 21:47:15

Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar

Milli birlik ve beraberlik duygusuyla, ay yıldızlı bayrağına aşık, istiklalimize sahip çıkacak gençlerimiz çok anlamlı bir video hazırladılar. Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen hazırlan klip büyük beğeni topladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimiz, Milli teknoloji hamlesiyle hava savunma sistemlerinden, uydu fırlatma teknolojilerine kadar pek çok alanda kritik olan roket teknolojisinin geliştirilmesinde ve uygulamasında tam bağımsız Türkiye’nin teminatı olduklarını bu anlamlı video ile dosta düşmana ilan ettiler...

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