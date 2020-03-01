Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar

Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimiz, Milli teknoloji hamlesiyle hava savunma sistemlerinden, uydu fırlatma teknolojilerine kadar pek çok alanda kritik olan roket teknolojisinin geliştirilmesinde ve uygulamasında tam bağımsız Türkiye’nin teminatı olduklarını bu anlamlı video ile dosta düşmana ilan ettiler...