Bağımlı gençten bıçaklı dehşet

Bornova’da, önceki gün gece saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. (43) ile oğlu Muhammed D. (21) arasında tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D, eline geçirdiği bıçakla annesi Esma S’yi 11 yerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan Esma S, çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, Muhammed D’nin yakalanması için çalışma başlattı.