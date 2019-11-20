Bağımlı gençten bıçaklı dehşet
İzmir’de madde bağımlısı genç, annesini 11 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı anne yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, oğlu ise aranıyor.
Bornova’da, önceki gün gece saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. (43) ile oğlu Muhammed D. (21) arasında tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D, eline geçirdiği bıçakla annesi Esma S’yi 11 yerinden bıçakladı.
Hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan Esma S, çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, Muhammed D’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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