Bağcılar'da korkutan kaza: Çok sayıda ekip bölgede

Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu yanyolu 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

Kazada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

(DHA)