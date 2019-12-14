Bağcılar'da korkunç olay! Cam silerken 11. kattan düşen kadın öldü
Bağcılar'da bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada yere düşen talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında ikamet eden Gülşen Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay'dan emsal karar: Kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu 'kaynar su' silah sayıldı
- Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen gencin babası konuştu: Alacağı 15 bin liradan dolayı öldürdü
- Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
- Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
- Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm