Bağcılar'da korkunç olay! Cam silerken 11. kattan düşen kadın öldü

Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında ikamet eden Gülşen Aydın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu. Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

(AA)