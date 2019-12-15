Bacalara turist akını

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırlarıyla bilinen Kapadokya, dünyanın dört bir tarafından turistlerin akınına uğradı. 2019'un ocak-kasım dönemi, Kapadokya için tüm yıllara kıyasla en çok turistin ağırlandığı dönem oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 3 milyon 662 bin 591 kişi ziyaret etti.

6 TURİSTTEN 1'İ BALONA BİNDİ

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölge, ağırladığı turist sayısıyla tarihinde ilk kez 3 milyon bandını aşmış oldu. Göreme Açık Hava Müzesi, 1 milyon 351 bin 931 kişiyi ağırlayarak en çok ziyaret edilen merkez oldu. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği aktivite ise balon turları oldu. 559 bin 618 kişi, sıcak hava balonlarıyla yükselerek, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi. Turistlere sunulan hizmetle, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlandı.

4 MİLYONU BULMASI BEKLENİYOR

Türkiye'deki istikrarın Kapadokya turizmini rekor seviyelere ulaştırdığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Bölge Başkanı Talip Aldemir, “2020 yılı öncesi de yüzde 60'lara ulaşan ön rezervasyon talebi alındı. Gelecek yıl turizm sezonunda çok daha fazla yoğunluk bekliyoruz” dedi. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının yıl sonuna kadar 4 milyona yaklaşmasını beklediklerini söyledi.